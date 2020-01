Milan, La Repubblica: "Ibra è già pronto. Blitz per Todibo"

"Ibra è già pronto", scrive il quotidiano La Repubblica parlando di Zlatan. Non è ancora certo che parta dall’inizio con la Samp, ma l’indizio di ieri (l’amichevole con la Rhodense) parla di un 4-3-3 in cui lo svedese svariava lungo l’intero attacco. In attesa di scoprire se Ibrahimovic giocherà lunedì, il direttore sportivo Massara è volato a Barcellona per provare a chiudere l’affare Todibo: il dirigente rossonero deve convincere il giocatore, che si muoverebbe solo in prestito secco, ad accettare una formula più conveniente al Milan.