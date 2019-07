Milan, La Repubblica: "La pazienza di Giampaolo"

Si parla anche di Milan nelle pagine sportive del quotidiano La Repubblica. "La pazienza di Giampaolo", titola il noto giornale, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciare ieri dal mister rossonero prima della partenza per gli Stati Uniti: "È la luna di miele". La filosofia dell’allenatore milanista agli opposti di Conte, osserva Repubblica. Giampaolo spera che le amichevoli dell’International Champions Cup non modifichino il clima positivo del ritiro di Milanello. Mancano ancora alcune pedine (un difensore centrale, un centrocampista e una seconda punta), ma l’ex Samp non è allenatore che alza la voce in conferenza stampa per chiedere rinforzi al club.