Milan, la sfida a freccette di Boquete e Agard contro Ganz e Carbone: un modo divertente per conoscere meglio le giocatrici rossonere

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha condiviso un video con Vero Boquete e Laura Agard. In queste riprese le due calciatrici si sfidano in una gara a freccette con mister Ganz e Carbone. Una maniera curiosa, quindi, per conoscere due protagoniste della grande qualificazione alla Champions della squadra femminile.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Football darts <br>Ganz & Carbone 🆚 <a href="https://twitter.com/VeroBoquete?ref_src=twsrc%5Etfw">@VeroBoquete</a> & Agard: may the challenge begin!<br><br>Una sfida speciale, di precisione: chi vincerà?<a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a><br> <br>Powered by <a href="https://twitter.com/BioscalinITA?ref_src=twsrc%5Etfw">@BioscalinITA</a> <a href="https://t.co/9Cy1ArJMr3">pic.twitter.com/9Cy1ArJMr3</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1402309452582240258?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>