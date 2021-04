Milan, la situazione disciplinare: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers e Theo diffidati

In attesa di comprendere cosa accadrà in merito all'espulsione di Zlatan Ibrahimovic, il cui rosso è arrivato dopo frasi tutt'altro che irriguardose come dimostrato dall'audio in campo, va segnalata la situazione disciplinare in casa rossonera. Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, entrambi ammoniti al Tardini, si uniscono alla folta lista dei giocatori diffidati, composta da Castillejo, Dalot, Rebic e Saelemaekers.

Di seguito il numero dei cartellini gialli in campionato:

9: Theo Hernandez

8: Kessie

7: Romagnoli

6: Calabria

5: Leao

4: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Rebic, Saelemaekers

2: Gabbia, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic

1: Bennacer, Diaz, Donnarumma, Kalulu, Meite, Tonali.

In grassetto i giocatori squalificati

In corsivo i giocatori in diffida