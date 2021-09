Milan-Lazio 2-0, Gazzetta: "Niente 'sarrismo', solo 'piolismo' a San Siro"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Milan ha annichilito la Lazio di Maurizio Sarri, in pratica l’ha soffocata nella culla, le ha impedito qualunque iniziativa degna del gioco per cui il suo allenatore è famoso. Zero tracce di "sarrismo" a San Siro - si legge - soltanto "piolismo". Secondo il quotidiano, i rossoneri si candidano allo scudetto, anche per il vuoto di potere che si è creato con il ridimensionamento della Juve e il rimontaggio dell’Inter, e in attesa di capire quale sia il vero spessore del Napoli e della Roma.