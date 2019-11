Milan, le cinque gare prima della sosta natalizia

Cinque gare prima della sosta natalizia, cinque gare per fare punti, per fare gol, per migliorare una classifica che bisogna iniziare a guardare direttamente negli occhi. Napoli e Sassuolo a San Siro, Parma, Bologna e Atalanta in trasferta. Negli ultimi cinque campionati, l'andamento dei rossoneri nelle ultime cinque giornate prima della pausa è stato diverso tra una Serie A e l'altro.



Nel novembre-dicembre 2014, Pippo Inzaghi ha totalizzato otto punti: vittorie casalinghe contro Udinese e Napoli, pareggi contro Inter e a Roma all'Olimpico e sconfitta contro il Genoa a Marassi. Un anno dopo, lo stesso numero di punti (otto) anche per Sinisa Mihajlović: vittorie contro Sampdoria e Frosinone, pareggi contro Carpi e Verona, sconfitta contro la Juventus a Torino.



La regola dell'8 è stata in vigore anche per Vincenzo Montella nel novembre e dicembre del 2016, prima della sosta culminata nella vittoria nella Supercoppa italiana a Doha. I cinque risultati erano stati: vittorie su Empoli e Crotone, pareggio nel Derby e contro l'Atalanta, sconfitta sul terreno della Roma.



Solo cinque, invece, i punti per Rino Gattuso nell'ultimo scorcio di anno solare 2018: dopo lo 0-0 di Montella contro il Torino, pareggio contro il Benevento, vittoria sul Bologna e sconfitte contro Verona e Atalanta. Leggermente meglio un anno fa, prima della sosta di fine anno: sei punti, figli del successo sulla SPAL, dei pareggi contro Torino, Bologna e Frosinone e della sconfitta casalinga contro la Fiorentina di Pioli.