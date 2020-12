Milan, le date e gli orari delle partite dalla 17esima alla 29esima giornata di Serie A

Con la conclusione del 2020 arriva la programmazione delle prossime partite di campionato. I canali social rossoneri hanno pubblicato le date e gli orari delle sfide dalla 17esima alla 29esima giornata. Tra queste spiccano senza dubbio il derby con l'Inter il 21 febbraio e la partita con la Roma una settimana dopo.

️ SAVE THE DATES AND TIMES ️

https://t.co/9T0CikDrwl #SerieATIM fixtures 17 to 29 official!

Sono ufficiali date e orari dalla 17° di andata alla 10° di ritorno!#SempreMilan pic.twitter.com/pJpa4s8AsY