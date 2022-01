Milan, le foto del primo allenamento verso la sfida contro lo Spezia

Come di consueto, i profili social dell'AC Milan hanno pubblicato alcuni scatti dell'allenamento odierno in quel di Milanello. Oggi, in particolare, viene "raccontato" attraverso le immagini un'azione di gioco costruita con alcuni momenti della seduta di oggi:

He dribbles past the defence ‍️

Great control

He shoots!

Confident save by the keeper #SempreMilan @BitMEX pic.twitter.com/oGIYiQYDVs — AC Milan (@acmilan) January 14, 2022