Milan, le foto dell'allenamento odierno: "Concentriamoci sulla trasferta di Bologna"

Archiviata la deludente trasferta di Porto in Champions League, il Milan si rituffa sul campionato cominciando a preparare il prossimo impegno contro il Bologna, in programma per sabato alle 20:45 al "Dall'Ara". Su Twitter, il club rossonero ha pubblicato le foto dell'allenamento odierno, corredate dalla didascalia: "Concentriamoci sulla trasferta di Bologna, forza ragazzi!".

Back to the league lads!

Looking ahead to Saturday's #BolognaMilan



Concentriamoci sulla trasferta di Bologna: forza ragazzi! #SempreMilan @BitMEX pic.twitter.com/Wk7rRLXQmK — AC Milan (@acmilan) October 20, 2021