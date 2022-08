Milan, le foto dell'allenamento odierno: "No stop, presto ci sarà il derby"

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il Milan ha ricominciato già oggi ad allenarsi in vista del derby di sabato contro l'Inter. Ecco le foto pubblicate dal profilo Twitter dei rossoneri, nei quali si distinguono Tonali, De Ketelaere e l'ultimo arrivato Thiaw:

No stopping now, we’ve got derby-day football coming up soon ️ #MilanInter | @play_eFootball | #SempreMilan pic.twitter.com/N4JoednTYd