Milan, le foto di Origi al primo allenamento in gruppo con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Divock Origi, attaccante ufficializzato dal Milan a fine giugno, non aveva, prima di oggi, sostenuto un allenamento con il gruppo squadra a causa di un infortunio subito nelle ultime settimane con il Liverpool. Oggi, però, il belga si è allenato con il resto dei compagni (non svolgendo assieme a loro solo la partitella), come testimoniato dalle foto postate da acmilan.com: