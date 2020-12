Milan, le gare su DAZN nel mese di dicembre: Genoa e Lazio i prossimi appuntamenti

Dicembre, il mese che chiuderà il triste 2020, sarà colmo di impegni calcistici per i rossoneri. Alcuni di questi, in particolare, saranno visibile sull'emittente televisiva DAZN. Dopo il match con la Fiorentina, il prossimo match sulla nota piattaforma sarà la gara con il Genoa in programma mercoledì 16 dicembre alle 20.45. L'ultimo impegno prima di Natale, overro quello con la Lazio, sarà anch'esso visibile su Dazn esatttamente una settimana dopo ovvero mercoldì 23 dicembre alle 20.45.