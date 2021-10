Milan, le immagini dell'allenamento odierno a Milanello

Nonostante gli assenti a causa della pausa nazionali, a Milanello non ci si ferma mai. I rossoneri, quest'oggi, si sono allenati al centro sportivo rossonero, iniziando a preparare la gara si sabato 16 ottobre contro l'Hellas Verona. Queste le immagini pubblicate sui social direttamente dal Milan:

