Milan, Leao non è sul mercato, Hauge sì. Il norvegese salta il Nizza e si avvicina all'Eintracht

Il Milan è la squadra che si sta muovendo di più sul mercato tra le big, e dopo tante entrate ora il club sarà impegnato anche nelle uscite. Uscite che non riguarderanno Rafael Leao, l'attaccante portoghese che in rossonero ha convinto a tratti con la sua classe, ma ha difettato di continuità. L'ex Lille, nonostante alcuni rumours che lo vedessero tra gli obiettivi degli inglesi del Wolverhampton, non lascerà Milano quest'estate, e sarà una delle frecce a disposizione di Pioli per la lunga stagione che sta per cominciare.

Chi invece con ogni probabilità lascerà il Milan è Jens Petter Hauge. L'esterno classe '99, arrivato lo scorso settembre dal Bodo Glimt, non è stato convocato per la partita di ieri sera contro il Nizza, ed è ad un passo dall'addio. Il numero 15 del Milan è infatti molto vicino all'Eintracht Francoforte, che da tempo lo segue. L'agente del norvegese ha confermato l'interessa, ma non si è sbilanciato. Il destino di Hauge, però, è segnato: non farà più parte del Milan.