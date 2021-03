Milan, Leao non risponderà alla convocazione del Portogallo Under 21

Come comunicato da Próxima Jornada, Rafael Leao non risponderà alla convocazione del Portogallo Under 21 a causa dell’infortunio che lo sta costringendo a rimanere fuori anche con il Milan. Il classe 1999, che non sta attraversando un grande periodo, avrà la possibilità di recuperare al meglio in questa sosta per poi farsi trovare pronto in vista del rush finale in campionato.

