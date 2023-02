Milan, Leao nuovamente fuori dal primo minuto. CorSera: "Panchinaro triste"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tra le tante scelte fatte da Pioli ieri sera, spicca la seconda panchina consecutiva di Rafael Leao (entrato poi nel secondo tempo e incapace di dare la svolta sperata). Come riporta il Corriere della Sera, l'espressione del portoghese catturata dalla telecamere nel primo tempo e cioè quando era in panchina era tutt'altro che felice. Una decisione giustificata da Pioli con la necessità di avere due punte vicine e di aumentare la densità a centrocampo. Il tutto in giorni caldi anche per il suo futuro: l’avvocato Dimvula in settimana ha chiarito che l’attaccante non ha mai chiesto il dimezzamento della clausola rescissoria come condizione per firmare il rinnovo, mentre l’entourage di Jorge Mendes è meno fiducioso sulla firma imminente.