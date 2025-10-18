Milan, Leao (quasi) sempre in gol contro la Fiorentina: la statistica

Milan, Leao (quasi) sempre in gol contro la Fiorentina: la statistica
di Niccolò Crespi

Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Out Rabiot e Pulisic, i rossoneri dovranno fare di necessità virtù domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, in crisi di risultati in campionati. Queste alcune statistiche verso la sfida del Meazza, in programma alle 20.45:

Numeri e curiosità pre partita: tutto su Leao

Rafael Leão ha già segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A - meno solo dei cinque realizzati contro Lecce e Cagliari - incluso il suo primo in assoluto nel torneo il 29 settembre 2019. Il portoghese non ha trovato la via del gol nelle sue prime due presenze stagionali in campionato e solo una volta è rimasto a secco in ciascuna delle prime tre dal suo arrivo al Milan, nel 2019/20 (la sua stagione d’esordio del torneo).