Milan, Leao scala posizioni nella classifica dei tiri in porta in Serie A: ora è quinto

Rafael Leao è uno dei giocatori del Milan che meglio sta facendo in questo inizio di stagione, e i numeri sono dalla sua parte. Dopo la partita contro la Fiorentina, il calciatore portoghese è arrivato a quota 37 tiri verso la porta degli avversari nelle prime 13 partite di Serie A. Leao è quinto in classifica in questa speciale classifica al pari di Marko Arnautovic. Al comando c’è Ciro Immobile (45) seguito da Lorenzo Pellegrini (44), Dusan Vlahovic (42) e Lorenzo Insigne (40).