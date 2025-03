Milan, Leao verso la 250^ presenza in rossonero: i numeri del portoghese

vedi letture

Domani sera contro il Como, Rafael Leao dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto dopo la panchina iniziale contro il Lecce di una settimana fa. L'attaccante portoghese si appresta a raggiungere una traguardo personale molto importante: la prossima sarà infatti la sua 250^ presenza con la maglia del Diavolo in tutte le competizioni.

Questi, nel dettaglio, i numeri di Leao con il Milan:

NUMERI IN SERIE A: 190 presenze e 53 gol

NUMERI IN CHAMPIONS LEAGUE: 30 presenze e 6 gol

NUMERI IN EUROPA LEAGUE: 14 presenze e 4 gol

NUMERI IN COPPA ITALIA: 13 presenze e 5 gol

NUMERI N SUPERCOPPA ITALIANA: 2 presenze

NUMERI TOTALI: 249 presenze e 68 gol