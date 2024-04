Milan-Lecce, venerdì la conferenza stampa di mister Pioli

Dopo la vittoria in trasferta a Firenze, il Milan tornerà in campo in campionato sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce. Come sempre, alla vigilia della sfida, Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.30 nella sala conferenza del Centro sportivo di Carnago.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: sabato 6 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

