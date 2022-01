Milan, lesione all'adduttore per Ballo-Touré: Coppa d'Africa finita per il senegalese

Non arrivano buone notizie dal ritiro del Senegal in merito alle condizioni di Fodé Ballo-Tourè che si è infortunato nel match valido per i quarti di Coppa d'Africa contro Capo Verde: le indiscrezioni che circolano parlano di competizione finita per il terzino del Milan che ha riportato una lesione all'adduttore e che sarà costretto a restare ai box per almeno tre settimane.