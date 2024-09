Milan-Liverpool, l'ultimo weekend ha cambiato incredibilmente la prospettiva

Il Milan si avvia alla sfida contro il Liverpool forte di un netto successo. I rossoneri hanno archiviato la pratica Venezia in 29 minuti, segnando addirittura 4 reti. Una situazione che nella storia dei rossoneri si era già verificata, ma per risalire all'ultima volta dobbiamo addirittura indietreggiare di 66 anni. Precisamente il 19 ottobre 1958, quando il Diavolo travolse l'Alessandria per 5-1. In quella circostanza i rossoneri impiegarono 20 minuti per segnare 4 reti, firmate Schiaffino, Danova, Altafini e ancora Danova. Arriverà anche il pokerissimo, per merito di José Altafini. Una vera e propria iniezione di fiducia, considerando il pessimo inizio di stagione.

Al contrario, il Liverpool arriverà a San Siro reduce da una sorprendente sconfitta in casa contro il Nottingham Forest. Nel pomeriggio di sabato i reds non sono stati in grado di reagire dopo la rete di Callum Hudson-Odoi dopo che nelle prime tre partite erano arrivate altrettante vittorie, peraltro senza subire reti. Un Liverpool che affronta l'esordio in Champions League con qualche certezza in meno, ma con un gioco collaudato, ereditato da Jurgen Klopp.