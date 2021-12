Milan-Liverpool sfida da non perdere (nonostante gli assenti): il punto formazioni

Giornata di vigilia, oggi, per il Milan. E che vigilia! Domani i rossoneri saranno impegnati in una sfida non solo storica e prestigiosissima, ma anche e soprattutto decisiva ai fini del cammino di quest'anno in Champions League: in caso di vittoria contro il Liverpool e di contemporanea non vittoria del Porto contro l'Atletico Madrid, infatti, Ibrahimovic e compagni strapperebbero incredibilmente il pass per gli ottavi di finale. Insomma, una sfida da non perdere (in tutti i sensi!).

Le ultime sul Milan

Per stappare lo champagne, Stefano Pioli si affiderà alla migliore formazione possibile; niente calcoli: serve il miglior Milan, quello di gala, quello delle grandi occasioni, quello che ha la sua casa in Champions League. In porta confermatissimo Maignan, a guidare il reparto difensivo composto da Kalulu (in vantaggio su Florenzi) a destra, Theo Hernandez a sinistra e Tomori e Romagnoli al centro. In mediana la coppia Kessie-Tonali. Davanti, ovviamente, Zlatan Ibrahimovic, supportato da Diaz al centro, Leao a sinistra (da confermare oggi il suo stato di salute) e uno tra Saelemaekers e Messias a destra.Tra i rossoneri mancheranno i noti indisponibili: oltre al portiere Plizzari, assenti gli infortunati Kjaer, Calabria, Giroud e Rebic; fuori lista Conti, Castillejo e Pellegri.

Le ultime sul Liverpool

Jurgen Klopp dovrà fare a meno di Milner per squalifica e degli indisponibili Firmino, Jones ed Elliott; chances di recupero, invece, per Gomez e Keita. Il tecnico tedesco dovrebbe affidarsi ad un undici abbastanza rinnovato rispetto al titolarissimo - vista la qualificazione agli ottavi già ampiamente ottenuta e la necessità di correre a tutto gas in campionato - ma sempre clamorosamente ben dotato; non mancheranno, infatti, i top Alisson, Alexander-Arnold, Henderson, Thiago e Salah, mentre potrebbero essere inizialmente in panchina Van Dijk e Manè.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Salah. All. Klopp