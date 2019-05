L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport si sofferma su Andrea Conti. Di recente il terzino ha ammesso di non sentirsi - fisicamente e tecnicamente - come prima dei due infortuni. L’ex atalantino è consapevole che ci vorrà del tempo per tornare al top, ma non ha alcuna intenzione di mollare: l’obiettivo è presentarsi ai blocchi di partenza della prossima stagione a un livello decisamente più alto.