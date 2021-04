Luci ancora spente a San Siro. Per il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, si tratta della quarta partita senza vincere dopo Inter, Udinese, Napoli e, poco prima, c’erano stati anche i k.o. con Juventus e Atalanta. Il 2021 in casa è un bel problema, scrive la rosea: su 60 punti, soltanto 23 sono stati ottenuti a San Siro contro i 37 fuori. Non può essere un caso.