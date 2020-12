Milan mai domo, da inizio stagione quattro rimonte a San Siro

In questo avvio di stagione il Milan ha preso parte già a numerosi impegni, spesso con diversi elementi di spicco della rosa indisponibili. Nonostante la vicinanza tra una partita e l'altra e le varie difficoltà che ne conseguono, la partenza dei rossonero è stata assolutamente positiva. I ragazzi di mister Pioli hanno superato i turni preliminari di Europa League, passato il girone da primi in classifica ed attualmente detengono la prima posizione in Serie A a più tre sulla seconda. Tante vittorie e tante prestazioni convincenti, ma non sono mancati i momenti difficili: in ben quattro occasioni i rossoneri sono passati in svantaggio e per ben quattro volte sono riusciti a rimontare, sempre a San Siro. I match in cui è succesono sono stati Milan-Bodo/Glimt 3-2, Milan-Verona 2-2, Milan-Celtic 4-2 e Milan-Parma 2-2.