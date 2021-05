Milan, mai oltre il terzo posto finale dopo essere stato campione d'inverno

Come riportato da Manuele Baiocchini su SkySport, il Milan, dopo essere stato campione d'inverno, è scivolato al massimo fino al terzo posto nella classifica finale del campionato. È successo, tra l'altro, solo una volta e nella stagione 2002-2003, culminata, però, con la vittoria della Champions League in quel di Manchester contro la Juventus.

Nelle altre occasioni, il club rossonero non è mai andato oltre il secondo posto (1964-1965 e 1970-1971, mentre in altre 8 stagioni (1958-1959, 1967-1968, 1978-1979, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 2010-2011) si è confermato in testa alla classifica.