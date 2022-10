Milan, Maignan ancora infortunato: in un anno solare ha saltato 21 gare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora problemi per Mike Maignan, costretto a fermarsi per una lesione al soleo della gamba sinistra. Quello del portiere francese è il terzo infortunio da quando veste la maglia del Milan: l'anno scorso, infatti, il classe '95 si era fermato per più di un mese saltando 9 partite a causa di una lesione al polso. Considerando tutte le gare, anche quelle che si giocheranno da qui al Mondiale, Maignan si è perso ben 21 partite dall'ottobre scorso.