Milan, Maignan pubblica due storie su Instagram a sostegno di Theo e Calabria

Mike Maignan ha pubblicato due storie su Instagram per mostrare la sua vicinanza a Theo Hernandez e a Davide Calabria, due dei probabili destinatari delle parole di Paulo Fonseca che mercoledì dopo il match di Champions League contro la Stella Rossa ha attaccato alcuni giocatori della sua rosa ("Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, ma all’interno del gruppo non so se tutti possono dire la stessa cosa. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza a posto. Se ci sarà bisogno di far giocare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi").