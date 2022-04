Milan, Maignan punto fermo: sono 72 le sue parate in campionato

MilanNews.it

Come riportato dal sito della Lega Serie A, Mike Maignan ha effettuato per ora 72 parate in campionato in questa stagione. Il portiere ex Lille ha per ora giocato 28 partite e ha subito 20 reti. Ciò vuol dire che a partita Maignan para di media 2,6 tiri. Il francese non sta facendo rimpiangere il suo predecessore fra i pali della porta del Milan, ossia Gigio Donnarumma, ed è ormai un punto fermo della squadra.