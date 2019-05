In via Aldo Rossi, sono tutti in attesa della risposta di Paolo Maldini, al quale l'ad Ivan Gazidis ha offerto il ruolo di direttore tecnico del Milan. Come spiega il Corriere della Sera, l'ex capitano accetterà la proposta del manager sudafricano solo avendo le spalle coperte da uomini con i quali confrontarsi e ai quali delegare.