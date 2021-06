Milan, Maldini e i suoi 26 trofei in 25 anni di carriera

Oggi Paolo Maldini compie 53 anni. La società sui social ha fatto gli auguri a una leggenda del Milan, che in 25 anni di carriera – rigorosamente giocata solo con la casacca rossonera – ha vinto 26 titoli. Maldini ha fatto la storia del Milan con 902 partite e 33 gol segnati. Terminata la carriera da giocatore, dopo qualche anno di stop dal calcio, l’ex difensore ha iniziato la carriera dirigenziale. Dopo aver scritto la storia del Milan in campo, Maldini vuole scriverla anche da dirigente. Il percorso iniziato, prima con Leonardo e poi anche con Zvonimir Boban, per ora è positivo, ma per tornare a vincere trofei la strada è ancora lunga. Ecco il palmares dello storico capitano del Milan da giocatore:

7 Scudetti

1 Coppa Italia

5 Supercoppe Italiane

5 Champions League

5 Supercoppe Europee

2 Coppe Intercontinentali

1 Mondiale per Club