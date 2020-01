Milan, mancano i punti in casa

9 partite in casa, 10 punti. 9 partite in trasferta, 12 punti. Lo score è basso in casa rossonera, sia a San Siro che lontano da San Siro. Ma è il dato "home" che balza agli occhi, rispetto a quello "away". Nello scorso campionato, infatti, il Milan aveva totalizzato 11 punti in trasferta, un dato in linea: 1 punto in meno rispetto all'annata in corso e senza differenze abissali. È invece il rendimento casalingo che, in termini di punti, è nettamente cambiato. Nel girone d'andata 2018-2019 i punti a favore del Milan sono stati 20, nell'ultima partita casalinga del girone d'andata il dato si è invece fermato a 10, esattamente la metà. Dieci punti in meno nelle partite in casa, un fattore che pesa e che influisce direttamente sulla classifica.



Certamente, non si tratta solo di un fattore numerico o statistico. Nei 10 punti del girone d'andata conquistati a San Siro, entra anche il dispiacere per non aver dato grandi e numerose soddisfazioni ai tifosi. I sostenitori rossoneri, anche ieri presenti in 60mila, ci sono sempre stati in questa stagione a San Siro. Non un semplice atto di presenza, ma di grande supporto e incitamento nei confronti della squadra. Sono quasi 600mila le presenze dei milanisti a San Siro nella prima metà del campionato e certamente si sarebbero meritati più gol e più punti. Un grande stimolo in più per la squadra, per migliorare tutte queste voci e tutti questi numeri nella seconda parte della stagione.