Milan-Monza, la squadra arbitrale designata: gara a Rutella

L'AIA ha reso noti i nominativi delle squadre arbitrali per l'ultimo turno del campionato di Serie A Enilive che si giocherà questo weekend. Per la partita tra Milan e Monza, che si giocherà a San Siro sabato alle 20.45 e che non mette nulla in palio per nessuna delle due squadre, è stato scelto il signor Daniele Rutella della sezione di Enna che sarà all'esordio assoluto nella massima categoria. Quest'anno ha diretto 13 partite di Serie B e 2 gare di Coppa Italia (sempre con squadre cadette coinvolte). Di seguito si riporta la designazione completa.

MILAN – MONZA Sabato 24/05 h.20.45

Arbitro: Rutella

Assistenti: Prenna-Arace

IV Uomo: Santoro

VAR: Ghersini

AVAR: Guida