Milan-Napoli, l'iniziativa del club rossonero che mette in palio due biglietti "VIP Experience"

Tra le numerose iniziative che AC Milan ha pensato in questa stagione per premiare i suoi tifosi più fedeli, troviamo i concorsi per aggiudicarsi le maglie ufficiali autografate dai nuovi acquisti durante il calciomercato estivo, lo speciale calendario dell’Avvento durante il periodo natalizio che metteva in palio ogni giorno gadget, sconti sui biglietti, maglie autografate e ingressi al museo. Un modo per mantenere la relazione con il fan anche nei giorni lontani dal matchday e in cui l’attività sportiva era sospesa per i Mondiali in Qatar. In occasione di ogni partita casalinga, inoltre, è attivo Match Day Fan Contest un concorso promosso sia online che allo stadio nel pre-partita con in palio il kit del tifoso perfetto.

Per una visione che vede sempre di più il tifoso al centro della vita del Club rossonero.