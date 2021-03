Milan-Napoli: numeri alla mano i rossoneri hanno fatto meglio degli azzurri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il Milan abbia perso sul campo ieri sera contro il Napoli, i numeri del match non sono poi così brutti, e anzi, sono migliori di quelli dei partenopei. Il Milan ha tenuto di più il possesso palla (55% a 45%), ha tirato di più in porta (5 conclusioni contro 4) e ha anche effettuato più passaggi (519 contro 425). Anche il numero dei falli fatti dal Milan è maggiore rispetto a quelli fatti dal Napoli (12 a 9).