Milan, nessuna preoccupazione per Calabria: ci sarà domenica

Non dovrebbero esserci problemi per Calabria in vista del derby. Ieri, nella sfida con il Porto, il terzino rossonero è rimasto nello spogliatoio al termine del primo tempo per un leggero malessere, un giramento di testa per cui è stato tenuto fuori dalla ripresa in via precauzionale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci sono preoccupazione per domenica sera.