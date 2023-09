Milan-Newcastle, seconda gara da avversario per Sandro Tonali

Dopo la maxi cessione questa estate al Newcastle per una cifra complessiva pari a 80 milioni di euro, Sandro Tonali affronterà per la seconda volta i rossoneri nella sua carriera: la prima sfida è arrivata quando militava al Brescia, in Brescia-Milan 0-1.