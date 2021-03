Anche contro la Fiorentina, Pioli avrà gli uomini contati in attacco. Come riporta Tuttosport, l’allenatore rossonero dovrà - per forza di cose - cambiare la gestione di Ibrahimovic, che dovrà partire dall’inizio per poi, magari, uscire a gara in corso. Non ci sono alternative, visti gli infortuni di Leao e Mandzukic e la squalifica di Rebic.