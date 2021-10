Milan, nuovo tour de force: l’obiettivo è mantenere uno stato di forma alto

Dopo l’allenamento di oggi, il Milan osserverà un giorno di riposo per poi riprendere a lavorare da martedì, quando a Milanello inizieranno ad arrivare i primi giocatori impegnati con le nazionali. Come riporta Tuttosport, l’obiettivo dei preparatori atletici è quello di provare a mantenere uno stato di forma alto, che possa portare la squadra a mantenere i ritmi messi in campo sia in campionato sia in Europa.