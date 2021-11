Milan, occhio a Vlahovic: ha segnato la metà dei gol della Fiorentina

Domani sera il Milan si ritroverà davanti quel Dusan Vlahovic oggetto dei desideri di mercato di molte squadre. Il classe 2000 è un’attaccante che incide molto sul destino della Fiorentina. Vlahovic infatti, in Serie A in questa stagione, ha messo a segno 8 gol, vale a dire la metà di quelli segnati da tutta la Fiorentina. I viola di Vincenzo Italiano complessivamente sono andati in rete 16 volte, di cui la metà proprio con l’attaccante serbo.