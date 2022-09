Fonte: acmilan.com

Allenamento per la squadra, questa mattina, a Milanello. Rientrati i nazionali, il gruppo si è ritrovato in spogliatoio in preparazione del prossimo impegno di campionato di sabato 1° ottobre alle 20.45 a Empoli. Presenti al Centro Sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.