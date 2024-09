Milan, oggi allenamento mattutino a Milanello senza i nazionali

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI IERI

Squadra a Milanello ieri mattina per la ripresa degli allenamenti con il gruppo a ranghi ridotti, a causa delle assenze dei rossoneri impegnati con le rispettive selezioni nazionali.

Giocatori subito in campo, sul centrale, per iniziare la sessione con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio dei coni e degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, dedicata al riscaldamento, l'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni lavori sul possesso seguiti da una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.