Milan, oggi doppietta di Ibrahimovic nella partitella di fine allenamento

La notizia di giornata è il ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic, che si è finalmente allenato per intero con il resto della squadra. Dopo mesi di sofferenze a causa del difficile recupero dopo l'operazione al ginocchio lo svedese torna a disposizione, seppur non al top della forma, di Pioli: se in questi giorni continuerà a rispondere positivamente ai carichi di lavoro si andrà verso la convocazione per la partita di venerdì contro il Torino.

Da segnalare che nella classica partitella di fine allenamento Ibrahimovic è andato in gol due volte. Doppietta al primo allenamento dopo mesi e mesi di stop. Niente male, Zlatan.