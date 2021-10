Milan, oggi giornata di riposo per i rossoneri: nessun allenamento a Milanello

Come riportato da acmilan.com, il Milan, dopo i tantissimi impegni delle ultime settimane, osserverà per oggi una giornata di riposo: non ci sarà, infatti, alcuna sessione di allenamento a Milanello. La ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì 29 con una sessione mattutina: si preparerà la trasferta contro la Roma prevista per domenica sera alle 20:45.