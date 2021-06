Milan, oggi Kessie vale oltre 50 milioni: la Premier osserva l’ivoriano

Il Milan vuole tenersi stretto Kessie, uno dei pilastri della squadra di Pioli. La trattativa per il rinnovo è già partita: al momento c’è distanza tra richiesta e offerta, ma l’inserimento di alcuni bonus porterà all’accordo. Perché il club rossonero, come detto, non vuole privarsi del centrocampista ivoriano, la cui valutazione - come riporta La Gazzetta dello Sport - è superiore ai 50 milioni di euro. Il Milan dovrà fare in fretta: l’obiettivo è blindare Kessie nei prossimi mesi per allontanare le società inglesi (Arsenal in testa) interessate al giocatore.