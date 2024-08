Milan, oggi la conferenza di Fonseca pre Torino. Orario e dove seguirla

Oggi pomeriggio mister Paulo Fonseca, dalla sala stampa di Milanello, parlerà in conferenza stampa per presentare Milan-Torino, prima partita ufficiale della stagione, nonché match inaugurale a San Siro per la Serie A 24/25 dei rossoneri.

Il portoghese prenderà parola a partire dalle ore 14:30. La conferenza potrà essere seguita in diretta streaming sui canali ufficiali dei rossoneri e con la consueta diretta testuale di MilanNews.it.