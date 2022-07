Milan, oggi la prima amichevole: ecco chi è a disposizione. C'è curiosità per il ruolo di Adli

Dopo più di una settimana di ritiro a Milanello, contraddistinta dalle assenze dei tanti nazionali che, a mano a mano, stanno facendo ritorno al Centro Sportivo di Carnago (lunedì Florenzi e Kalulu, ieri Tonali), è tempo per il Milan della prima amichevole stagionale. Si tratta, in realtà, di una prima sgambatina contro i dilettanti del Lemine Almenno, club militante in Eccellenza.



Chi è a disposizione

Stefano Pioli non potrà contare, ovviamente, sui già citati tanti nazionali che stanno tornando in Italia, ma farà affidamento su chi si è allenato fino a ieri a Milanello. Oltre ai tanti giovani della Primavera, il tecnico rossonero schiererà i "grandi" Kjaer, Gabbia, Pobega, Bakayoko, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Giroud, Daniel Maldini e, soprattutto, Yacine Adli, sul quale c'è sin da subito tantissima curiosità.



Centrocampista o trequartista?

Si cercherà, infatti, di annotare quali siano i pregi principali dell'ex centrocampista del Bordeaux: "Tra le mie qualità migliori - ha spiegato lo stesso Adli in conferenza stampa - c'è l'ultimo passaggio, buona visione di gioco e so sempre trovare il mio spazio nelle varie situazioni di gioco". Tali caratteristiche si adattano bene sia per un centrocampista che per un trequartista: ma dove lo schiererà Pioli? Il francese, intanto, si è detto molto disponibile. "Sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli, sempre nel centrocampo. Il mister mi ha provato in diversi ruoli, ma per me è importante giocare qualunque sia il ruolo". Oggi, contro il Lemine Almenno, le primissime indicazioni su Adli e non solo.