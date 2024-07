Milan, oggi Marco Pellegrino compie 22 anni

È il primo compleanno in rossonero per Marco Pellegrino, che oggi festeggia i suoi 22 anni. Atterrato nel mondo milanista a fine agosto 2023, il classe 2002 argentino ha esordito ufficialmente nell'ottobre successivo sul campo del Napoli in quella che finora - complice un infortunio patito nella stessa gara - è l'unica presenza collezionata in Prima Squadra.

Marco però ha sempre dimostrato carattere e voglia di mettersi in gioco per mostrare tutte le sue qualità. A completare la sua annata anche qualche apparizione con la formazione Primavera, prima del trasferimento in prestito alla Salernitana, importante per trovare minuti - 10 le partite disputate - e continuità. Buon compleanno!