Milan, oggi Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile rossonero
Secondo quanto riferisce Sky, Luka Modric è tornato da poche ore a Milano dopo gli impegni con la Croazia e oggi pomeriggio alle 14.30, prima di tornare ad allenarsi a Milanello, farà visita ai ragazzi del settore giovanile milanista presso il Puma House fo Football - Centro Sportivo Vismara. Il campione croato, che anche a 40 anni sta trascinando la formazione di Max Allegri in questo avvio di stagione, incontrerà i bambini e i giovani del vivaio rossonero, oltre ovviamente a tutti gli allenatori.
Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:
18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN
18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN
18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN
18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN
19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN
19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY
19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN
20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY
